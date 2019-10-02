Бывшего президента Крыма похоронили в Симферополе

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Первый президент Крыма Юрий Мешков был похоронен на кладбище Симферополя.
Бывшего президента Крыма похоронили в Симферополе
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-депутата крымского парламента Вадима Мордашева.

«Отпевание было в 10:00 на старом кладбище в церкви, похороны прошли в 12:00 на новом кладбище», — сказал он.

Уточняется, что на церемонии прощания присутствовали бывшие соратники Мешкова.

Ранее дочь Юрия Мешкова Марианна сообщила о его смерти в подмосковной больнице.

Позднее глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования в связи со смертью первого президента республики.

Мешков был президентом Республики Крым с 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года, после чего Верховная рада Украины упразднила эту должность.

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