Аксёнов выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Мешкова
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- РИА Новости
«Он остался в новейшей истории Крыма как политик, с именем которого связан важный и непростой этап развития нашего полуострова. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Юрия Александровича», — написал он в Facebook.
Ранее дочь первого президента Крыма сообщила о смерти Мешкова в подмосковной больнице.
Мешков был президентом Республики Крым с 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года, после чего Верховная рада Украины упразднила эту должность.