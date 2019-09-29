Аксёнов выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Мешкова

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования в связи со смертью первого президента республики Юрия Мешкова.

«Он остался в новейшей истории Крыма как политик, с именем которого связан важный и непростой этап развития нашего полуострова. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Юрия Александровича», — написал он в Facebook.

Ранее дочь первого президента Крыма сообщила о смерти Мешкова в подмосковной больнице.

Мешков был президентом Республики Крым с 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года, после чего Верховная рада Украины упразднила эту должность.