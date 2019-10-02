Смертельно ранившему сотрудника СК грозит пожизненное заключение

Мужчине, нанёсшему смертельное ранение сотруднику Следственного комитета, грозит пожизненное заключение. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Сергею Григорьеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного», — сказала она.

Нападение было совершено во вторник, 1 октября, возле проходной здания СК в Техническом переулке в Москве.

Получивший ранение полковник юстиции Владислав Капустин скончался в больнице, не приходя в сознание.

Злоумышленника задержали. По предварительным данным, он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.