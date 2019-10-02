Очевидец рассказал подробности о ДТП под Петербургом

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Очевидец Алексей Анахов в беседе с Пятым каналом рассказал подробности о ДТП под Санкт-Петербургом.
Очевидец рассказал подробности о ДТП под Петербургом
  • РИА Новости

«Видел только, что маршрутка в забор отлетела правой стороной. Автомобиль запарил. Я огнетушитель схватил и туда побежал. Машина парила и дымилась, огня не было. Пока суд да дело, из-под торпеды огонь пошёл. Я тушил сколько мог, у меня огнетушитель кончился. И у ребят всё кончилось», — заявил он.

По его словам, затем начали выламывать дверь с помощью лома.

Он также заявил, что в результате ДТП двери микроавтобуса оказались заблокированы, и пассажиры не могли выбраться самостоятельно.

«Стали стёкла бить и вытаскивать их на левую сторону. Там очень много людей лица разбили», — добавил Анахов.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения маршрутного автобуса ПАЗ и легкового автомобиля на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом один человек погиб, восемь пострадали.

Портал Newinform сообщал, что управлявший автомобилем подросток погиб в ДТП в Дагестане.

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