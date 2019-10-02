Очевидец рассказал подробности о ДТП под Петербургом
- РИА Новости
«Видел только, что маршрутка в забор отлетела правой стороной. Автомобиль запарил. Я огнетушитель схватил и туда побежал. Машина парила и дымилась, огня не было. Пока суд да дело, из-под торпеды огонь пошёл. Я тушил сколько мог, у меня огнетушитель кончился. И у ребят всё кончилось», — заявил он.
По его словам, затем начали выламывать дверь с помощью лома.
Он также заявил, что в результате ДТП двери микроавтобуса оказались заблокированы, и пассажиры не могли выбраться самостоятельно.
«Стали стёкла бить и вытаскивать их на левую сторону. Там очень много людей лица разбили», — добавил Анахов.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения маршрутного автобуса ПАЗ и легкового автомобиля на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом один человек погиб, восемь пострадали.
Портал Newinform сообщал, что управлявший автомобилем подросток погиб в ДТП в Дагестане.