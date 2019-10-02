В Белгородской области проводят проверку по факту применения служебного оружия

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В Белгородской области организовали проверку по факту применения служебного оружия, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
В Белгородской области проводят проверку по факту применения служебного оружия
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в областной столице. Информация о произошедшем поступила в полицию 1 октября.

Прибывшие на место представители правоохранительных органов обнаружили тело пенсионера. В соседней комнате находился его сын, который держал в руках два ножа.

«На неоднократные законные требования сотрудника патрульно-постовой службы прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал, вёл себя агрессивно и попытался напасть на правоохранителя», — заявили в ведомстве.

Мужчина попытался ранить полицейского ножом. В результате он был убит выстрелом из табельного оружия.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО вынесли приговор подростку, стрелявшему в полицейского из пневматического пистолета.

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