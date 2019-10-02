В Белгородской области проводят проверку по факту применения служебного оружия
- РИА Новости
Инцидент произошёл в областной столице. Информация о произошедшем поступила в полицию 1 октября.
Прибывшие на место представители правоохранительных органов обнаружили тело пенсионера. В соседней комнате находился его сын, который держал в руках два ножа.
«На неоднократные законные требования сотрудника патрульно-постовой службы прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал, вёл себя агрессивно и попытался напасть на правоохранителя», — заявили в ведомстве.
Мужчина попытался ранить полицейского ножом. В результате он был убит выстрелом из табельного оружия.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО вынесли приговор подростку, стрелявшему в полицейского из пневматического пистолета.