В ХМАО вынесли приговор подростку, стрелявшему в полицейского из пневматического пистолета

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В Урае вынесли приговор 17-летнему подростку, укравшему в продуктовом магазине деньги и стрелявшему в полицейского из пневматического пистолета. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.
В ХМАО вынесли приговор подростку, стрелявшему в полицейского из пневматического пистолета
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в сентябре 2018 года. После кражи личность подростка быстро установили, и сотрудник полиции отправился к нему домой.

«Заметив полицейского, юноша забежал в подъезд, там же через несколько минут он направил в сторону сотрудника полиции пневматический пистолет, угрожая выстрелить. После этого подросток закрылся в квартире и с балкона, не прицеливаясь, несколько раз выстрелил в сторону сотрудника полиции», — заявили в ведомстве.

Подросток признан виновным по нескольким статьям УК. Он должен провести восемь месяцев в воспитательной колонии.

В ноябре портал ВашГород.ру передавал, что Кемеровской области начали проверку сообщений о нападении подростков на ребёнка.

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