Песков прокомментировал ситуацию с саммитом «нормандской четвёрки»

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с возможностью проведения саммита «нормандской четвёрки».
Песков прокомментировал ситуацию с саммитом «нормандской четвёрки»
  • РИА Новости

«Подписание состоялось только вчера, поэтому сейчас, конечно, все заинтересованные стороны и представители будут работать над перспективами проведения такого саммита», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, в Кремле надеются, что в ближайшее время ясность наступит.

Ранее помощник президента России Владислав Сурков назвал условие согласования даты проведения саммита «нормандской четвёрки».

Ожидается, что на это потребуется около двух недель.

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