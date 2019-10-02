Песков прокомментировал ситуацию с саммитом «нормандской четвёрки»
- РИА Новости
«Подписание состоялось только вчера, поэтому сейчас, конечно, все заинтересованные стороны и представители будут работать над перспективами проведения такого саммита», — цитирует РИА Новости Пескова.
По его словам, в Кремле надеются, что в ближайшее время ясность наступит.
Ранее помощник президента России Владислав Сурков назвал условие согласования даты проведения саммита «нормандской четвёрки».
Ожидается, что на это потребуется около двух недель.