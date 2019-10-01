Подмосковье закупило специальные машины для доставки пенсионеров из сёл в больницы
- © Пресс-служба губернатора Московской области
Программа реализуется в рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение».
Машины начнут работать с января. 16 из них оборудованы специальным подъёмником для колясочников.
В состав бригады войдут водитель, специалист по социальной работе и медицинский работник.
В Подмосковье проживают около 2 млн пенсионеров, из них 200 тыс. — в удалённой сельской местности.
Ранее «Взгляд» сообщал, что в Магаданской области рассказали о поступлении новой медтехники для онкологов.