Подмосковье закупило специальные машины для доставки пенсионеров из сёл в больницы

Московская область закупила 54 машины марки «Луидор» для доставки пенсионеров из отдалённых деревень и сёл в больницы и поликлиники, сообщает телеканал «360».

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение».

Машины начнут работать с января. 16 из них оборудованы специальным подъёмником для колясочников.

В состав бригады войдут водитель, специалист по социальной работе и медицинский работник.

В Подмосковье проживают около 2 млн пенсионеров, из них 200 тыс. — в удалённой сельской местности.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Магаданской области рассказали о поступлении новой медтехники для онкологов.