В Москве завершили монтаж конструкций Карамышевского моста

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В столице завершили работы по монтажу конструкций Карамышевского моста, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Стройкомплекса.
В Москве завершили монтаж конструкций Карамышевского моста
  • ©stroi.mos.ru

Как заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, теперь по мосту сможет ездить строительная техника.

По его словам, предстоит обустроить дорожное полотно и освещение. Работы должны быть полностью завершены до конца ноября.

Он также отметил, что сооружение балочного моста — финальная часть проекта строительства Северо-Западной хорды.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал грядущий запуск МЦД.

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