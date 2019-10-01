В Москве завершили монтаж конструкций Карамышевского моста
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Как заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, теперь по мосту сможет ездить строительная техника.
По его словам, предстоит обустроить дорожное полотно и освещение. Работы должны быть полностью завершены до конца ноября.
Он также отметил, что сооружение балочного моста — финальная часть проекта строительства Северо-Западной хорды.
Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал грядущий запуск МЦД.