В Москве завершили монтаж конструкций Карамышевского моста

В столице завершили работы по монтажу конструкций Карамышевского моста, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Стройкомплекса.

Как заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, теперь по мосту сможет ездить строительная техника.

По его словам, предстоит обустроить дорожное полотно и освещение. Работы должны быть полностью завершены до конца ноября.

Он также отметил, что сооружение балочного моста — финальная часть проекта строительства Северо-Западной хорды.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал грядущий запуск МЦД.