В Крыму спасли семерых туристов, застрявших на скальных массивах

Сотрудники отряда «Крым-Спас» эвакуировали семерых туристов из Москвы, заблудившихся и застрявших на скальных массивах в районе горы Бойка, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Информация о туристической группе поступила в 20:55 в понедельник, 30 сентября. Потребовалась помощь спасателей в поиске и эвакуации из горнолесной зоны.

С туристами установили связь по телефону и выяснили их предполагаемое местонахождение. Поиски осложнялись тёмным временем суток. Группу нашли на склоне юго-восточного борта ущелья Ахлаплых-дере.

Медицинская помощь не потребовалась. Туристов доставили в село Соколиное.

Ранее URA.RU сообщало, что у горы Ай-Петри в Крыму спасли туриста из Свердловской области.