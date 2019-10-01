В Крыму спасли семерых туристов, застрявших на скальных массивах
- РИА Новости
Информация о туристической группе поступила в 20:55 в понедельник, 30 сентября. Потребовалась помощь спасателей в поиске и эвакуации из горнолесной зоны.
С туристами установили связь по телефону и выяснили их предполагаемое местонахождение. Поиски осложнялись тёмным временем суток. Группу нашли на склоне юго-восточного борта ущелья Ахлаплых-дере.
Медицинская помощь не потребовалась. Туристов доставили в село Соколиное.
Ранее URA.RU сообщало, что у горы Ай-Петри в Крыму спасли туриста из Свердловской области.