В Петербурге планируют отреставрировать жилые дома исторического центра

В Санкт-Петербурге планируют отреставрировать жилые дома исторического центра, сообщает kp.ru.

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию уже определился с поставщиком. Это «НИИПИ Спецреставрация». Заявку компании одобрили в Смольном.

«Поставщик обязан выполнить квалифицированные работы по анализу потенциала улучшения состояния жилищного фонда исторического центра Санкт-Петербурга и формированию инструментария в целях его реализации», — говорится в материалах об итогах конкурса на сайте госзакупок.

На работы планируется потратить около 35 млн рублей. Проект реставрации и капремонта должны разработать до 5 декабря.

Ранее НСН сообщала, что на ВДНХ в Москве планируют восстановить павильоны «Овцеводство» и «Ветеринарная поликлиника».