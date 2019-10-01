В Петербурге планируют отреставрировать жилые дома исторического центра

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В Санкт-Петербурге планируют отреставрировать жилые дома исторического центра, сообщает kp.ru.
В Петербурге планируют отреставрировать жилые дома исторического центра
  • РИА Новости

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию уже определился с поставщиком. Это «НИИПИ Спецреставрация». Заявку компании одобрили в Смольном.

«Поставщик обязан выполнить квалифицированные работы по анализу потенциала улучшения состояния жилищного фонда исторического центра Санкт-Петербурга и формированию инструментария в целях его реализации», — говорится в материалах об итогах конкурса на сайте госзакупок.

На работы планируется потратить около 35 млн рублей. Проект реставрации и капремонта должны разработать до 5 декабря.

Ранее НСН сообщала, что на ВДНХ в Москве планируют восстановить павильоны «Овцеводство» и «Ветеринарная поликлиника».

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