Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК

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Следственный комитет опубликовал видео с места нападения на сотрудника ведомства в Москве, а также кадры задержания преступника.

По факту нападение ранее было возбуждено уголовное дело.

  • Видео задержания

Пострадавший в результате инцидента сотрудник СК скончался, у него остались жена и ребёнок.

По предварительным данным, нападавший состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

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