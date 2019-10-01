Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК
Следственный комитет опубликовал видео с места нападения на сотрудника ведомства в Москве, а также кадры задержания преступника.
По факту нападение ранее было возбуждено уголовное дело.
- Видео задержания
Пострадавший в результате инцидента сотрудник СК скончался, у него остались жена и ребёнок.
По предварительным данным, нападавший состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.
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