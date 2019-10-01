Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК

Следственный комитет опубликовал видео с места нападения на сотрудника ведомства в Москве, а также кадры задержания преступника.

По факту нападение ранее было возбуждено уголовное дело. Видео задержания Пострадавший в результате инцидента сотрудник СК скончался, у него остались жена и ребёнок. По предварительным данным, нападавший состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.