Устинов рассказал, с кем планировал встретиться в день задержания

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Актёр Павел Устинов, которому суд накануне заменил реальный срок условным по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии в ходе несогласованной акции в Москве, в интервью RT рассказал, с кем хотел встретиться в день задержания.
Устинов рассказал, с кем планировал встретиться в день задержания
  • РИА Новости

«Я хотел встретиться со своим другом Султаном. Мы с ним знакомы с начала года. Мы с ним творческие дела делали, снимали видео, пранки», — сказал он.

По его словам, как только его доставили в Следственный комитет, он позвонил сестре.

Устинов также выразил благодарность всем, кто его поддерживал.

«Я благодарю абсолютно каждого человека — вне зависимости от того, с каким-то политическим уклоном люди или нет. Потому что тут уже не политика. Тут именно свобода человека задета», — отметил артист.

Ранее защита Устинова заявила о намерении обжаловать решение суда и добиваться признания актёра невиновным.

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