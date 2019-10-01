Устинов рассказал, с кем планировал встретиться в день задержания
- РИА Новости
«Я хотел встретиться со своим другом Султаном. Мы с ним знакомы с начала года. Мы с ним творческие дела делали, снимали видео, пранки», — сказал он.
По его словам, как только его доставили в Следственный комитет, он позвонил сестре.
Устинов также выразил благодарность всем, кто его поддерживал.
«Я благодарю абсолютно каждого человека — вне зависимости от того, с каким-то политическим уклоном люди или нет. Потому что тут уже не политика. Тут именно свобода человека задета», — отметил артист.
Ранее защита Устинова заявила о намерении обжаловать решение суда и добиваться признания актёра невиновным.