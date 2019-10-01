Гоцанюк назвал основные цели на посту премьера Крыма
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«Основная цель, которая преследовалась при разделении полномочий, — это поднять эффективность государственного управления органов исполнительной власти», — сказал он.
По его словам, первоочередная задача — поднять уровень ответственности при принятии управленческих решений. Как отметил Гоцанюк, также необходима интенсивность работы органов исполнительной власти и местного самоуправления.
«И моя основная роль — это координация работы всех органов исполнительной власти для достижения целевых задач», — добавил он.
Ранее сообщалось, что крымский парламент назначил Гоцанюка на должность председателя Совета министров Крыма.