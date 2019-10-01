Юрий Гоцанюк стал премьером Крыма

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Крымский парламент назначил Юрия Гоцанюка на должность председателя Совета министров Крыма.
Юрий Гоцанюк стал премьером Крыма
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании парламента, которое прошло 1 октября. Таким образом, впервые оказались разделены должности премьер-министра и главы Крыма (ранее эти посты совмещал Сергей Аксёнов).

Как указывает агентство, спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что разделение полномочий необходимо для повышения эффективности работы власти на полуострове.

Ранее Сергей Аксёнов был переизбран на должность главы Крыма.

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