В России начались продажи УАЗ «Патриот» с коробкой «автомат»

Российские дилеры Ульяновского автомобильного завода открыли продажи внедорожника УАЗ «Патриот», оснащённого автоматической коробкой передач, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

Машина получила шестиступенчатую автоматическую трансмиссию Powerglide 6L50 французского производства, а также модернизированный 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 лошадиных сил.

Представлено четыре комплектации — «Оптимум» (1 034 000 рублей), «Премиум» (1 180 000 рублей), «Статус» (1 268 000 рублей) и Edition I (1 298 000 рублей).

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