Запрет на использование открытого огня на балконах вступил в силу

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С 1 октября в России вступил в силу запрет на использование открытого огня на балконах жилых помещений. Кроме того, россиянам запретили готовить шашлык и использовать пиротехнические изделия на лоджиях.

Введены также новые требования к обеспечению пожарной безопасности ряда учреждений. Теперь кинотеатры перед сеансами начнут информировать зрителей о действиях в случае пожара, а палаты для детей и тяжелобольных в больницах будут размещаться преимущественно на первых этажах.

В МЧС сообщили, что изменения в правилах противопожарного режима направлены на повышение культуры безопасности, а также на сокращение количества жертв и пострадавших при пожарах.

Ранее правительство России утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

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