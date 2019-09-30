В России штрафы для уклонистов могут вырасти в шесть раз

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил России Евгений Бурдинский в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что штрафы для пытающихся уклониться от службы в армии могут увеличиться в шесть раз.

«Прорабатывается такой вопрос о том, чтобы повысить штрафы, причём значительно — в шесть раз», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что штрафы будут касаться, к примеру, тех, кто не оповещает военкомат о смене места жительства или работы.

По его словам, в 2014 году в России насчитывалось 6 тыс. уклонистов, в 2019 году в стране зафиксировано 1,6 тыс. уклоняющихся от службы.

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о постановке на воинский учёт по месту проживания.