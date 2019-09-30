Журналист ВГТРК рассказал о мерах по охране группы во время съёмок в ЦАР

Журналист ВГТРК Александр Рогаткин рассказал о мерах по охране телегруппы «России 1» во время съёмок в Центрально-Африканской республике (ЦАР).

По словам журналиста, Министерство внутренних дел ЦАР выделило телегруппе автобус с автоматчиками, охрана сопровождала журналистов на всех съёмках.

«То есть мы снимали, а они — пять человек оцепления вокруг нас. Мы не запрашивали ничего подобного отдельно, очевидно, они сами после той истории с гибелью российских журналистов решили предпринять какие-то такие вещи», — сообщил Рогаткин РИА Новости.

Несмотря на охрану, на журналистов была совершена попытка нападения.

«Риски оставались. Мы попытались снять один отряд вооружённый, который проходил мимо, об этом говорится в сюжете. Им это не понравилось, они на нас набросились, пытались камеру отобрать. Полицейским с большим трудом удалось нас отбить. Не знаю, если бы мы одни были, что бы случилось», — рассказал Рогаткин.

Ранее сообщалось, что группа Александра Рогаткина от телеканала «Россия 1» потратила больше года, чтобы договориться с правительством ЦАР о съёмках на территории страны.