Журналист ВГТРК рассказал о процессе организации съёмок на территории ЦАР

Группа Александра Рогаткина от телеканала «Россия 1» потратила больше года, чтобы договориться с правительством Центрально-Африканской Республики о съёмках на территории страны.

«Договаривались мы с правительством Центрально-Африканской Республики, потому что все эти базы принадлежат Министерству обороны. Мы туда запросы отправили давно уже, больше года назад. Вот в итоге до нас ещё успели и CNN побывать, и Al Jazeera. Не знаю, с чем это связано, что так долго они не присылали ответ, мы периодически обновляли», — рассказал Рогаткин РИА Новости.

По его словам, в итоге с ними связался советник по национальной безопасности президента Центрально-Африканской Республики Валерий Захаров, который сказал им приезжать.

Снятый в ЦАР сюжет вышел в воскресенье, 29 сентября, в программе «Вести недели».

В репортаже съёмочной группы рассказывалось об особенностях строевой подготовки курсантов тренировочного лагеря Минобороны ЦАР. Также в сюжете было показано то самое место в 20 км севернее города Себю, где в 2018 году были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

Впервые были опубликованы видеосвидетельства выжившего водителя.