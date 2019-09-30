Журналист ВГТРК рассказал о процессе организации съёмок на территории ЦАР

Короткая ссылка
RT
Группа Александра Рогаткина от телеканала «Россия 1» потратила больше года, чтобы договориться с правительством Центрально-Африканской Республики о съёмках на территории страны.
Журналист ВГТРК рассказал о процессе организации съёмок на территории ЦАР
  • © vesti.ru

«Договаривались мы с правительством Центрально-Африканской Республики, потому что все эти базы принадлежат Министерству обороны. Мы туда запросы отправили давно уже, больше года назад. Вот в итоге до нас ещё успели и CNN побывать, и Al Jazeera. Не знаю, с чем это связано, что так долго они не присылали ответ, мы периодически обновляли», — рассказал Рогаткин РИА Новости.

По его словам, в итоге с ними связался советник по национальной безопасности президента Центрально-Африканской Республики Валерий Захаров, который сказал им приезжать.

Снятый в ЦАР сюжет вышел в воскресенье, 29 сентября, в программе «Вести недели».

В репортаже съёмочной группы рассказывалось об особенностях строевой подготовки курсантов тренировочного лагеря Минобороны ЦАР. Также в сюжете было показано то самое место в 20 км севернее города Себю, где в 2018 году были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

Впервые были опубликованы видеосвидетельства выжившего водителя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить