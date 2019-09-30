В Казани завершился финал конкурса «Цифровой прорыв»

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В Казани завершён финал конкурса «Цифровой прорыв», сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
В Казани завершился финал конкурса «Цифровой прорыв»
  • © цифровойпрорыв.рф

«Больше всего участников в финале было из Москвы и Санкт-Петербурга. Интересно отметить, что некоторые команды были смешанные и состояли из участников сразу из нескольких городов», — заявил руководитель конкурса Олег Мансуров.

Со своей стороны, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов поблагодарил всю команду АНО «Россия — страна возможностей».

«Конкурс «Цифровой прорыв», с одной стороны, — это огромный образовательный проект, и, вместе с тем, это площадка для выявления лидеров и потенциальных команд, которые представляют интерес для наиболее активных компаний», — отметил он.

Ранее НСН сообщала, что участниками финала конкурса в Казани стали более трёх тысяч специалистов из сфер программирования, управления проектами и дизайна, представляющих 77 российских регионов.

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