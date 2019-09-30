В Кремле прокомментировали назначение Трапезникова мэром Элисты

Назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который исполнял обязанности главы самопровозглашённой ДНР после гибели Александра Захарченко, является прерогативой главы региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Подобное назначение — это исключительно прерогатива главы региона. Разъяснения насчёт целесообразности назначения того или иного человека лучше получать именно у руководителя региона», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Как отметил Песков, в данном случае главное, чтобы «всё соответствовало законодательству России, чтобы у назначенного руководителя города «имелось российское гражданство».

«Соблюдение российских законов является тут главным критерием», — подчеркнул он.

Песков также заверил, что глава Калмыкии Бату Хасиков не выполнял никаких специальных задач на востоке Украины.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, какие задачи выполнял Хасиков на Украине, если судит о качествах Трапезникова по его прошлой работе.

«Никаких специальных задач на востоке Украины российский губернатор не выполнял. Возможно, он выполнял другие задачи», — указал Песков.

Агентство уточняет, что ранее врио главы администрации Элисты был избран Дмитрий Трапезников. Хасиков выразил уверенность, что Трапезников проявит навыки антикризисного менеджера для решения проблем города, поскольку имеет опыт работы в самых сложных условиях.

21 сентября победивший на выборах Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.

Дмитрий Трапезников был назначен исполняющим обязанности главы ДНР после того, как 31 августа 2018 года Александр Захарченко погиб при взрыве в одном из кафе в центре Донецка.

В ноябре 2018 года ЦИК ДНР по итогам выборов объявил Дениса Пушилина избранным главой республики.