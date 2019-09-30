Песков: тема повышения пенсионного возраста на три года не обсуждается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не стоит на повестке дня тема повышения пенсионного возраста ещё на три года.

«Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются», — заявил представитель Кремля.

Он порекомендовал «все остальные вопросы» задавать «авторам этих заявлений».

Отмечается, что таким образом он прокомментировал вопрос о правдивости заявления члена экспертного совета «Деловой России» Владислава Жуковского о том, что в правительстве изучают вопрос повышения пенсионного возраста ещё на три года.

Ранее российский кабмин поддержал законопроект о праве получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) до достижения пенсионного возраста.