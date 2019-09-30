Лауреат конкурса «Цифровой прорыв» прокомментировал победу

Один из лауреатов конкурса «Цифровой прорыв» — Денис Хромов — в беседе со «Взглядом» прокомментировал победу.

«Задачей нашей команды было придумать AR/VR-решение для промышленных предприятий. В основу нашей разработки легла технология дополненной реальности», — заявил он.

По его словам, каждый из сотрудников предприятия, надев специальные очки и подойдя к рабочему месту, сможет увидеть всю необходимую информацию, которую ему оставил предыдущий рабочий.

Хромов также сообщил, что формула успеха заключалась в хорошей командной работе, бессонных ночах и помощи опытных экспертов Казанского авиастроительного завода, которые в течение 48 часов консультировали участников.

Он добавил, что теперь команда будет искать поддержку и развивать проект дальше.

Ранее НСН сообщала, что участниками финала конкурса в Казани стали более трёх тысяч специалистов из сфер программирования, управления проектами и дизайна, представляющих 77 российских регионов.