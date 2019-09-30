Лауреат конкурса «Цифровой прорыв» прокомментировал победу
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«Задачей нашей команды было придумать AR/VR-решение для промышленных предприятий. В основу нашей разработки легла технология дополненной реальности», — заявил он.
По его словам, каждый из сотрудников предприятия, надев специальные очки и подойдя к рабочему месту, сможет увидеть всю необходимую информацию, которую ему оставил предыдущий рабочий.
Хромов также сообщил, что формула успеха заключалась в хорошей командной работе, бессонных ночах и помощи опытных экспертов Казанского авиастроительного завода, которые в течение 48 часов консультировали участников.
Он добавил, что теперь команда будет искать поддержку и развивать проект дальше.
Ранее НСН сообщала, что участниками финала конкурса в Казани стали более трёх тысяч специалистов из сфер программирования, управления проектами и дизайна, представляющих 77 российских регионов.