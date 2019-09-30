В РЭО рассказали о «расширенной» ответственности за утилизацию мусора
- РИА Новости
«Расширенная ответственность производителей означает, что ответственность за утилизацию упаковки будут нести сами производители», — заявил он.
По его словам, таким образом будет снижена нагрузка на потребителей, которые станут меньше платить за утилизацию отходов.
Ранее телеканал «360» передавал, что глава Российского экологического оператора Денис Буцаев и заместитель губернатора Краснодарского края Анатолий Вороновский обсудили варианты реализации «мусорной реформы».