В РЭО рассказали о «расширенной» ответственности за утилизацию мусора

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Заместитель гендиректора Российского экологического оператора Алексей Макрушин в беседе с НСН оценил «расширенную» ответственность за утилизацию мусора.
В РЭО рассказали о «расширенной» ответственности за утилизацию мусора
  • РИА Новости

«Расширенная ответственность производителей означает, что ответственность за утилизацию упаковки будут нести сами производители», — заявил он.

По его словам, таким образом будет снижена нагрузка на потребителей, которые станут меньше платить за утилизацию отходов.

Ранее телеканал «360» передавал, что глава Российского экологического оператора Денис Буцаев и заместитель губернатора Краснодарского края Анатолий Вороновский обсудили варианты реализации «мусорной реформы».

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