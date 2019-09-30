Лавров провёл встречу с Хантсманом

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с послом Соединённых Штатов в Москве Джоном Хантсманом, который завершает работу в России. Об этом информирует российское внешнеполитическое ведомство. 
Лавров провёл встречу с Хантсманом
  • РИА Новости

«30 сентября министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров принял посла США в Москве Дж. Хантсмана, завершающего работу в Москве», — заявили в МИД.

Стороны затронули вопросы нынешнего состояния и перспектив развития отношений между двумя странами, а также некоторые актуальные международные проблемы.

В августе американский президент Дональд Трамп во время телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о предстоящей отставке Хантсмана. 

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