В Подмосковье прокомментировали ситуацию с отоплением

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что коммунальщики должны решить все вопросы с запуском отопления в ближайшие дни. Об этом сообщает телеканал «360».

«Утром сегодня обсуждали обращения граждан, и мы видим, что ряд муниципалитетов нуждается в дополнительном внимательном подходе к системе запуска отопления», — сказал он на совещании с зампредами правительства.

Как отметил Воробьёв, даже там, где отопление уже запустили, происходят периодические сбои, связанные с завоздушиванием системы.

По его словам, управляющим компаниям необходимо быть во всеоружии и своевременно информировать власти.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске без отопления остаются 300 домов.