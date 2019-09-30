В Подмосковье прокомментировали ситуацию с отоплением
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«Утром сегодня обсуждали обращения граждан, и мы видим, что ряд муниципалитетов нуждается в дополнительном внимательном подходе к системе запуска отопления», — сказал он на совещании с зампредами правительства.
Как отметил Воробьёв, даже там, где отопление уже запустили, происходят периодические сбои, связанные с завоздушиванием системы.
По его словам, управляющим компаниям необходимо быть во всеоружии и своевременно информировать власти.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске без отопления остаются 300 домов.