Сестра Устинова прокомментировала ситуацию с приговором брату

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Сестра актёра Павла Устинова прокомментировала приговор брату, вынесенный Мосгорсудом в понедельник, 30 сентября.
Сестра Устинова прокомментировала ситуацию с приговором брату
  • РИА Новости

«Приговором, естественно, мы недовольны. Потому что человек невиновный, и даже об условном сроке нет даже и речи», — сказала Юлия Устинова в беседе с НСН.

По её словам, защита будет подавать на апелляцию в инстанцию выше и добиваться полного оправдания.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд принял решение заменить Устинову наказание в виде 3,5 года колонии на один год условно по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии в ходе несогласованной акции в Москве.

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