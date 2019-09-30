В Севастополе сформировано новое правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев объявил о новом составе регионального правительства.

Как сообщает РИА Новости, в новом правительстве семь вице-губернаторов: бывший вице-спикер законодательного собрания Севастополя Александр Кулагин, экс-заместитель руководителя исполкома — начальник управления делами исполкома общественного движения «Народный фронт» Алексей Парикин, бывшая заместитель руководителя исполкома движения «Народный фронт» Светлана Пирогова, экс-сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева, экс-заместитель министра образования и науки России Денис Солодовников, а также сохранившие свои должности Владимир Базаров и Марина Литовко.

Главой департамента образования стала Елена Богомолова, департамента капитального строительства — Илларион Гапицонов, департамента по имущественным и земельным отношениям — Максим Левашов, департамента общественных коммуникаций — Анастасия Солопеко.

Свои должности сохранили главы департаментов труда и соцзащиты, аппарата губернатора и правительства, архитектуры и градостроительства, сельского хозяйства, здравоохранения, а также департамента финансов города.

Заместитель губернатора Андрей Шишкин, вице-губернатор Иван Кусов и руководители нескольких департаментов свои должности покинули.

В июле врио губернатора Севастополя отправил правительство города в отставку.

Развожаев был назначен президентом России Владимиром Путиным врио главы региона 12 июля.