В Севастополе сформировано новое правительство

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Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев объявил о новом составе регионального правительства.
В Севастополе сформировано новое правительство
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, в новом правительстве семь вице-губернаторов: бывший вице-спикер законодательного собрания Севастополя Александр Кулагин, экс-заместитель руководителя исполкома — начальник управления делами исполкома общественного движения «Народный фронт» Алексей Парикин, бывшая заместитель руководителя исполкома движения «Народный фронт» Светлана Пирогова, экс-сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева, экс-заместитель министра образования и науки России Денис Солодовников, а также сохранившие свои должности Владимир Базаров и Марина Литовко.

Главой департамента образования стала Елена Богомолова, департамента капитального строительства — Илларион Гапицонов, департамента по имущественным и земельным отношениям — Максим Левашов, департамента общественных коммуникаций — Анастасия Солопеко.

Свои должности сохранили главы департаментов труда и соцзащиты, аппарата губернатора и правительства, архитектуры и градостроительства, сельского хозяйства, здравоохранения, а также департамента финансов города.  

Заместитель губернатора Андрей Шишкин, вице-губернатор Иван Кусов и руководители нескольких департаментов свои должности покинули.

В июле врио губернатора Севастополя отправил правительство города в отставку.

Развожаев был назначен президентом России Владимиром Путиным врио главы региона 12 июля.

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