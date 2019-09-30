Эксперт оценил освобождение ряда категорий граждан от НДФЛ

Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил освобождение ряда категорий граждан от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Поправки в Налоговый кодекс обеспечивают достаточно серьёзную поддержку пострадавшим от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. По сути, гражданам сохраняют часть их доходов для того, чтобы они могли полноценно восстановить своё жильё, быт и жизненный уклад после удара стихии или теракта», — заявил он.

Что касается освобождения от НДФЛ студентов и аспирантов с матпомощью ниже 4 тыс. рублей в год, то такая норма в Налоговом кодексе уже была, но до сих пор она распространялась только на сотрудников учебных заведений, отметил эксперт.

Ранее ФАН сообщало, что Госдума одобрила закон об освобождении от НДФЛ доходов граждан, пострадавших от терактов, а также наводнений, лесных пожаров и других стихийных бедствий.