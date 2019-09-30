Новейший МРК «Ингушетия» вышел на испытания в Чёрное море
- РИА Новости
Экипажу предстоит проверить надёжность энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования и вооружения.
Кроме того, будут изучены мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость, ходкость и инерционные характеристики на разных ходовых режимах.
МРК «Ингушетия» — восьмой многоцелевой корабль модернизированной серии «Буян-М», построенный для ЧФ.
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