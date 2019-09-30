Новейший МРК «Ингушетия» вышел на испытания в Чёрное море

Новейший малый ракетный корабль «Ингушетия» вышел на заводские ходовые испытания в Чёрное море, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Экипажу предстоит проверить надёжность энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования и вооружения.

Кроме того, будут изучены мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость, ходкость и инерционные характеристики на разных ходовых режимах.

МРК «Ингушетия» — восьмой многоцелевой корабль модернизированной серии «Буян-М», построенный для ЧФ.

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