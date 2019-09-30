С Плесецка проведён учебно-боевой пуск ракеты «Тополь-М»

Короткая ссылка
Учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» выполнен с космодрома Плесецк, сообщает пресс-служба Минобороны. Аналог боевой части прибыл в заданную точку на Камчатке.
С Плесецка проведён учебно-боевой пуск ракеты «Тополь-М»
  • © Vadim Savitsky
  • globallookpress.com

Как передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство, цель стрельбы — подтверждение лётно-технических характеристик ракетного комплекса.

«Поставленные цели пуска достигнуты, задачи выполнены в полном объёме. Эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку (полуостров Камчатка)», — говорится в сообщении.

30 августа космические войска ВКС запустили с Плесецка ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить