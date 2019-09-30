С Плесецка проведён учебно-боевой пуск ракеты «Тополь-М»

Учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» выполнен с космодрома Плесецк, сообщает пресс-служба Минобороны. Аналог боевой части прибыл в заданную точку на Камчатке.

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Как передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство, цель стрельбы — подтверждение лётно-технических характеристик ракетного комплекса. «Поставленные цели пуска достигнуты, задачи выполнены в полном объёме. Эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку (полуостров Камчатка)», — говорится в сообщении. 30 августа космические войска ВКС запустили с Плесецка ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.