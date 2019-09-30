С Плесецка проведён учебно-боевой пуск ракеты «Тополь-М»
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Как передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство, цель стрельбы — подтверждение лётно-технических характеристик ракетного комплекса.
«Поставленные цели пуска достигнуты, задачи выполнены в полном объёме. Эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку (полуостров Камчатка)», — говорится в сообщении.
30 августа космические войска ВКС запустили с Плесецка ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.