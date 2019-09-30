Казань посетили три миллиона туристов с начала года

Казань посетили около трёх миллионов туристов из 169 стран в январе — августе 2019 года, сообщает «Реальное время».

Местный аэропорт перевёз 2,5 млн пассажиров, что на 8% превышает показатель за аналогичный период 2018-го. В сфере туризма работают почти 16 тыс. человек, что составляет 2,5% от занятых в городской экономике.

Туристы приезжают в Казань за национальным колоритом, а также на мероприятия российского и международного масштаба. Об этом заявили на «деловом понедельнике» в мэрии.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала о предварительных итогах летнего сезона.