На учениях в Забайкалье военные уничтожили ракетные комплексы «противника»
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Как сообщает РИА Новости, в тренировке задействовали расчёты зенитных ракетных комплексов С-300 и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».
«Расчёт многофункционального комплекса беспилотной авиации «Орлан-10» обнаружил в одном из районов края стартовые позиции ракетных комплексов наземного базирования «противника», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что «для усложнения задачи «неприятель» произвёл пуски около 20 ракет».
Зенитчики осуществили поиск, обнаружение, идентификацию целей и их уничтожение электронными пусками.
Расчёты ракетного комплекса «Искандер» выполнили учебные пуски, уничтожив командный пункт, стартовые позиции, укрытия для личного состава и техники условного противника.
В ведомстве отметили, что «Орлан-10» успешно передал координаты наземных целей, по которым и был нанесён ракетный удар.
Ранее URA.RU сообщало, что фронтовые бомбардировщики Су-24МР приняли участие в лётно-тактических учениях в Курганской области.