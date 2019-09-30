На учениях в Забайкалье военные уничтожили ракетные комплексы «противника»

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В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что в Забайкалье зенитчики совместно с ракетчиками в ходе учений уничтожили стартовые позиции ракетных комплексов условного противника.
На учениях в Забайкалье военные уничтожили ракетные комплексы «противника»
  • © РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, в тренировке задействовали расчёты зенитных ракетных комплексов С-300 и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

«Расчёт многофункционального комплекса беспилотной авиации «Орлан-10» обнаружил в одном из районов края стартовые позиции ракетных комплексов наземного базирования «противника», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «для усложнения задачи «неприятель» произвёл пуски около 20 ракет».

Зенитчики осуществили поиск, обнаружение, идентификацию целей и их уничтожение электронными пусками.

Расчёты ракетного комплекса «Искандер» выполнили учебные пуски, уничтожив командный пункт, стартовые позиции, укрытия для личного состава и техники условного противника.

В ведомстве отметили, что «Орлан-10» успешно передал координаты наземных целей, по которым и был нанесён ракетный удар.

Ранее URA.RU сообщало, что фронтовые бомбардировщики Су-24МР приняли участие в лётно-тактических учениях в Курганской области.

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