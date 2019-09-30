Два человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области

Два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Нижегородской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Уточняется, что авария произошла на 112-м км автодороги Нижний Новгород — Саратов в Арзамасском районе Нижегородской области.

«Водитель автомобиля отечественного производства не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. По предварительной информации, двое человек погибли, трое участников аварии получили телесные повреждения», — указали в ведомстве.

Ранее информационный портал Newinform сообщал, что два человека погибли в результате ДТП в Як-Бодьинском районе Удмуртии.