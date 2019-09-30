В Крыму задержали подозреваемого в хранении наркотиков

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Полицейские задержали 64-летнего жителя Симферополя, подозреваемого в хранении наркотиков. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Крыму.
В Крыму задержали подозреваемого в хранении наркотиков
  • РИА Новости

Задержание произошло в ходе проведения оперативных мероприятий.

Отмечается, что во время обыска по месту жительства полицейские нашли наркотическое вещество природного происхождения. Экспертиза подтвердила, что изъятое растение является марихуаной. Общая масса — пять килограммов.

Против подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в наркоторговле через интернет.

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