Авиалесоохрана заявила о ликвидации всех лесных пожаров в России

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Федеральная Авиалесоохрана заявила, что все лесные пожары в России ликвидированы.

«На 00:00 мск 30 сентября на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Как сообщили региональные диспетчерские службы лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России были ликвидированы семь лесных пожаров на площади 94 га.

Ранее глава Федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана» Виталий Акбердин заявил, что в России начался третий этап лесных пожаров.

26 сентября интернет-издание «Сусанин» сообщало, что пожароопасный сезон в Удмуртии должен закончиться 5 октября.

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