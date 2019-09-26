Пожароопасный сезон в Удмуртии закончится 5 октября

Пожароопасный сезон в Удмуртии должен закончиться с 5 октября, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

По информации ведомства, в 2019 году в лесах республики произошло 19 пожаров. Общая площадь — 4,93 га.

На прилегающих к лесам территориях зафиксировали десять полевых пожаров площадью 31,17 га.

Также стало известно, что в Курской области сняли особый противопожарный режим, который действовал в течение 21 дня. Соответствующее распоряжение подписал губернатор, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2019 года в Адыгее зарегистрировали на 7% меньше ландшафтных пожаров, чем за аналогичный период 2018-го.