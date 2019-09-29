В Хабаровском крае перед судом предстали сын и отец по обвинению в наркоторговле

В Хабаровском крае перед судом предстали 49-летний сын и 73-летний отец по обвинению в торговле наркотиками, сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Организатором незаконного бизнеса был сын, который и сам является наркозависимым. Освободившись из тюрьмы в Комсомольске-на-Амуре, он с отцом начал подрабатывать ремонтом, после чего решил переключиться на нелегальную деятельность.

Обоих задержали с поличным. Сына приговорили к девяти годам заключения. Суд над отцом начался, мужчина находится в СИЗО.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в наркоторговле через интернет.