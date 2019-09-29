В Тюменской области привлекут к ответственности мужчину, устроившего розыгрыш с бензопилой

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В Тюмени привлекут к ответственности мужчину, устроившего розыгрыш с бензопилой, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного УМВД России.
В Тюменской области привлекут к ответственности мужчину, устроившего розыгрыш с бензопилой
  • РИА Новости

«Установлено, что своими действиями он проявлял явное неуважение к обществу, в связи с чем был привлечён к административной ответственности за мелкое хулиганство. Наказание завтра изберёт суд», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что мужчине грозит штраф в размере 1 тыс. рублей или арест сроком на 15 суток.

Ранее сообщалось, что в Приморье задержали угрожавшего бензопилой посетителям кафе мужчину.

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