В Тюменской области привлекут к ответственности мужчину, устроившего розыгрыш с бензопилой

В Тюмени привлекут к ответственности мужчину, устроившего розыгрыш с бензопилой, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного УМВД России.

«Установлено, что своими действиями он проявлял явное неуважение к обществу, в связи с чем был привлечён к административной ответственности за мелкое хулиганство. Наказание завтра изберёт суд», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что мужчине грозит штраф в размере 1 тыс. рублей или арест сроком на 15 суток.

Ранее сообщалось, что в Приморье задержали угрожавшего бензопилой посетителям кафе мужчину.