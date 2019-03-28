В Приморье задержали угрожавшего бензопилой посетителям кафе мужчину

Сотрудники правоохранительных органов Приморского края задержали жителя Находки, который ранее зашёл в одно из кафе региона и начал размахивать в помещении бензопилой, угрожая посетителям заведения.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан 30-летний местный житель», — информирует УМВД России по региону.

При этом, как уточнили в ведомстве, мужчина пояснил, что в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнит.

Отмечается, что по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 УК России, возбуждено уголовное дело.

В январе сообщалось, что в одном из кафе в столичном районе Марьино произошёл конфликт между двумя женщинами. Одна из них в результате ссоры получила ножевое ранение.