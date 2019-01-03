В результате конфликта в одном из кафе Москвы пострадала женщина

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В одном из кафе в столичном районе Марьино произошёл конфликт между двумя женщинами. Отмечается, что одна из них в результате ссоры получила ножевое ранение.
В результате конфликта в одном из кафе Москвы пострадала женщина
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД России по городу.

Отмечается, что ЧП произошло 2 января по адресу: улица Донецкая, 20а.

«Между неработающей 1986 года рождения и неизвестной произошёл конфликт, в ходе которого последняя ножом причинила проникающее колото-резаное ранение брюшной стенки безработной и скрылась», — говорится в тексте.

По данным ведомства, пострадавшая госпитализирована.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее сообщалось, что в Москве вооружённый ножом мужчина напал на полицейского и нанёс ему удар в область сердца.

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