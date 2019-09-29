Во Владимирской области ликвидируют две несанкционированные свалки

Короткая ссылка
В Гороховецком районе Владимирской области ликвидируют две несанкционированные свалки, сообщает kp.ru.
Во Владимирской области ликвидируют две несанкционированные свалки
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Районная прокуратура проверила, как соблюдается санитарно-эпидемиологическое и природоохранное законодательство при организации сбора и вывоза отходов производства и потребления с территории муниципальных образований Куприяновское и Денисовское.

Ведомство направило в районный суд административные иски с требованием обязать администрацию этих муниципальных образований ликвидировать несанкционированные места складирования отходов. Суд поддержал требования прокурора.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области 209 млн рублей выделили на рекультивацию свалок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить