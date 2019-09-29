Во Владимирской области ликвидируют две несанкционированные свалки

В Гороховецком районе Владимирской области ликвидируют две несанкционированные свалки, сообщает kp.ru.

Районная прокуратура проверила, как соблюдается санитарно-эпидемиологическое и природоохранное законодательство при организации сбора и вывоза отходов производства и потребления с территории муниципальных образований Куприяновское и Денисовское.

Ведомство направило в районный суд административные иски с требованием обязать администрацию этих муниципальных образований ликвидировать несанкционированные места складирования отходов. Суд поддержал требования прокурора.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области 209 млн рублей выделили на рекультивацию свалок.