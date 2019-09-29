В Совфеде прокомментировали изменение списка документов для приёма на работу

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Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с НСН прокомментировал изменение списка документов для приёма на работу.
В Совфеде прокомментировали изменение списка документов для приёма на работу
  • Reuters

«Ничего революционного в новом документе нет. Это переход на электронную форму передачи информации, стремление государства в режиме цифровой экономики упростить жизнь людям», — заявил он.

Например, пояснил сенатор, теперь у родителей не будет необходимости сначала получать СНИЛС на ребёнка или на себя, а затем электронный аналог — это можно сделать сразу.

«Для чего цифровизация нужна? Чтобы упростить жизнь и не бегать с бумажками», — сказал Рязанский в беседе с Inforeactor.

Ранее сообщалось, что новая электронная форма заменяет бумажные страховые свидетельства СНИЛС. Выданные до 1 апреля документы остаются в силе.

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