В России изменился список документов для приёма на работу

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В России вступило в силу постановление Пенсионного фонда о введении новой электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
В России изменился список документов для приёма на работу
  • © Александр Демьянчук
  • РИА Новости

Как сообщается в документе, теперь при устройстве на работу необходимо предоставить работодателю электронный документ, который подтвердит регистрацию в системе индивидуального учёта ПФР.

Отмечается, что подать заявку на получение документа можно в ПФР по месту регистрации, в многофункциональных центрах (МФЦ), а также через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Новая электронная форма заменяет бумажные страховые свидетельства СНИЛС. Уточняется, что выданные до 1 апреля документы остаются в силе. 

В апреле в ПФР сообщили о переводе страховых номеров индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) с бумажного в электронный формат.

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