В Воронеже эвакуировали 115 человек из-за бьющих током батарей

В Воронеже специалисты эвакуировали 115 жителей двух подъездов многоэтажного дома в связи с тем, что батареи бились током и нагревались. Об этом информирует городская мэрия.

В сообщении указано, что в Систему-112 поступило заявление от собственников одной из квартир, что «кто-то из соседей подключил электричество к системе отопления».

«Прибывший на место расчёт принял решение вывести людей — два подъезда, третий и четвёртый, 115 человек», — заявили в мэрии.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя городской мэрии, специалисты, прибывшие на место, выяснили, что батареи действительно бьют током и нагреваются. Подъезд был обесточен, газ отключили. Людей разместили в пункте временного обогрева.

Отмечается, что никто не пострадал. Ведутся работы по установлению причин произошедшего.

В июне URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.