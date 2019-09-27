В Самарской области девять человек эвакуировали с горящего сухогруза

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В Самарской области девять человек эвакуировали с горящего сухогруза. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«На реке Волга в районе Федоровских лугов горит сухогруз «Волго-Балт-205», гружённый железом», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на момент пожара на сухогрузе находились 12 человек, девять из них эвакуированы.

Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Как уточняется, три человека, оставшихся на судне, ждут подхода баржи для буксировки сухогруза к берегу. 

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В июне URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.

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