Сотрудники ДПС эвакуировали более 20 человек из горящего здания в ЯНАО
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- РИА Новости
«Полицейские незамедлительно направились к месту происшествия, где обнаружили, что горит двухэтажный деревянный дом. Сообщив об этом в экстренные службы и дежурную часть, они бросились спасать людей, рискуя жизнью», — сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
В ведомстве также уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал, а прибывшие на место ЧП пожарные потушили возгорание на площади более 120 кв. м.
Ранее стало известно, что два инспектора ДПС были награждены за спасение семимесячного ребёнка в Приморье.
Также RIA56 сообщало, что школьника из Оренбургской области наградили за спасение детей при пожаре.