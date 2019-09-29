Сотрудники ДПС эвакуировали более 20 человек из горящего здания в ЯНАО

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Сотрудники ДПС в Новом Уренгое эвакуировали из горящего деревянного здания более 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
Сотрудники ДПС эвакуировали более 20 человек из горящего здания в ЯНАО
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Полицейские незамедлительно направились к месту происшествия, где обнаружили, что горит двухэтажный деревянный дом. Сообщив об этом в экстренные службы и дежурную часть, они бросились спасать людей, рискуя жизнью», — сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве также уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал, а прибывшие на место ЧП пожарные потушили возгорание на площади более 120 кв. м.

Ранее стало известно, что два инспектора ДПС были награждены за спасение семимесячного ребёнка в Приморье.

Также RIA56 сообщало, что школьника из Оренбургской области наградили за спасение детей при пожаре.

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