В Башкирии при жёсткой посадке дельтаплана пострадала женщина

Короткая ссылка
В Башкирии в Учалинском районе женщина получила травмы в результате жёсткой посадки дельтаплана. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В Башкирии при жёсткой посадке дельтаплана пострадала женщина
  • РИА Новости

«В 12:30 поступило сообщение о жёсткой посадке дельтаплана в Учалинском районе Башкирии. На месте ЧП обнаружена пострадавшая», — заявили в МЧС. 

Представитель спасательного ведомства добавил, что пилота дельтаплана госпитализировали с переломом руки. 

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее в Барнауле совершил жёсткую посадку самолёт Boeing 767.

Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о ЧП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить