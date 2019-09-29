В Башкирии при жёсткой посадке дельтаплана пострадала женщина

В Башкирии в Учалинском районе женщина получила травмы в результате жёсткой посадки дельтаплана. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

РИА Новости

«В 12:30 поступило сообщение о жёсткой посадке дельтаплана в Учалинском районе Башкирии. На месте ЧП обнаружена пострадавшая», — заявили в МЧС. Представитель спасательного ведомства добавил, что пилота дельтаплана госпитализировали с переломом руки. Обстоятельства ЧП устанавливаются. Ранее в Барнауле совершил жёсткую посадку самолёт Boeing 767. Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о ЧП.