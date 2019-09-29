В Башкирии при жёсткой посадке дельтаплана пострадала женщина
- РИА Новости
«В 12:30 поступило сообщение о жёсткой посадке дельтаплана в Учалинском районе Башкирии. На месте ЧП обнаружена пострадавшая», — заявили в МЧС.
Представитель спасательного ведомства добавил, что пилота дельтаплана госпитализировали с переломом руки.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Ранее в Барнауле совершил жёсткую посадку самолёт Boeing 767.
Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о ЧП.