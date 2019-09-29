В Крыму из-за въезда машины в подземный переход погиб один человек

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Один человек погиб и ещё двое пострадали в результате въезда автомобиля в подземный переход в Симферополе. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
В Крыму из-за въезда машины в подземный переход погиб один человек
  • РИА Новости

«Водитель автомобиля Renault, 29-летний житель Симферополя, двигаясь на значительной скорости, не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшимся прямо во встречном направлении автомобилем КIА, который после удара был отброшен за пределы проезжей части и упал в проём подземного перехода», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что пострадавшие были направлены в больницу в тяжёлом состоянии.

Ранее Пятый канал сообщил, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила троих пешеходов.

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