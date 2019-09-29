В Крыму из-за въезда машины в подземный переход погиб один человек
- РИА Новости
«Водитель автомобиля Renault, 29-летний житель Симферополя, двигаясь на значительной скорости, не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшимся прямо во встречном направлении автомобилем КIА, который после удара был отброшен за пределы проезжей части и упал в проём подземного перехода», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Уточняется, что пострадавшие были направлены в больницу в тяжёлом состоянии.
Ранее Пятый канал сообщил, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила троих пешеходов.